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В Грузии дату начала работы нового парламента определили без участия президента

Парламент приступит к работе 25 ноября, к концу недели должен быть утвержден состав правительства, заявил и.о. спикера Папуашвили

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил, что 25 ноября пройдет первое заседание одиннадцатого созыва, а также анонсировал повестку дня работы депутатов на предстоящую неделю.

"В связи с тем, что президент Саломе Зурабишвили не назначает заседания парламента, на котором будут признаны его полномочия, согласно Конституции, первое заседание должно состояться не позднее десяти дней после объявления ЦИК итогов состоявшихся парламентских выборов. Мы следуем требованиям Конституции и проведем первое заседание 25 ноября", - сказал он на брифинге.

Он сообщил, что на этом заседании будут созданы парламентские комитеты и избраны их председатели. Состоится также избрание председателя парламента, на пост которого правящей партией выдвинута кандидатура Папуашвили.

"В ходе предстоящей парламентской недели будет утверждена кандидатура на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который представит новый состав правительства. Так что, уже в конце недели у нас будет утверждено правительство", - сказал Папуашвили.

Избранные 61 из 150 депутатов от четырех оппозиционных партий отказываются брать депутатские мандаты, считая прошедшие в октябре парламентские выборы сфальсифицированными правящей партией, и требуют назначения новых выборов.

Оппозиционеры анонсируют массовый протест 25 ноября у здания парламента и грозят сорвать первое заседание высшего законодательного органа.

Саломе Зурабишвили Грузия Шалва Папуашвили Ираклий Кобахидзе
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