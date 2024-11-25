Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в понедельник на брифинге представил состав своего правительства, которому парламент нового созыва должен сегодня объявить вотум доверия на первом заседании.

По словам Кобахидзе, в этом правительстве три новых министра - на пост главы МИД предложена Майя Бочоришвили, занимавшая пост председателя комитета по иностранным делам в прежнем парламенте, главой Минюста предлагается назначить Анри Оханашвили, который был председателем юридического комитета парламента, на пост министра сельского хозяйства представлен Давид Сонгулашвили, занимавший должность председателя парламентского комитета.

В ближайшие часы депутаты должны объявить вотум доверия правительству во главе с Кобахидзе.