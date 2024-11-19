В Тбилиси оппозиция возобновила протесты с требованием перевыборов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси во вторник вечером оппозиция возобновила акцию протеста против результатов выборов в парламент Грузии.

По оценке местных наблюдателей, число протестующих выросло до нескольких сотен. Кордон полицейских был снят, и оппозиционеры переместились с проспекта Меликишвили к территории госуниверситета, откуда утром протестующие были вытеснены.

Как заявили на акции лидеры оппозиции, протест будет продолжен и ночь на среду, активисты проведут его вновь на этой территории. "Мы обязательно победим, так как наша сила в поддержке народа. Мы требуем и обязательно добьёмся назначения новых справедливых выборов", - заявил Гиоргий Вашадзе.

Пока ситуация на акции спокойная и находящиеся вблизи полицейские не проявляют активности.

Рано утром полицейские вытеснили с территории перед госуниверситетом находящихся там несколько десятков протестующих, установивших около 30 палаток на проезжей части проспекта Чавчавадзе. За сопротивление полиции утром были задержаны в административном порядке 16 человек.