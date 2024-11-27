Оплаченный переток из РФ в Абхазию частично покроет дефицит электричества в республике до пятницы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением электроэнергией в Абхазии близка к критической, оплаченные объемы поставок из России частично покроют дефицит до пятницы, сообщает пресс-служба президента республики.

"Ситуация с обеспечением электроэнергией близка к критической. По информации и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, оплаченные объемы поставок электроэнергии из Российской Федерации частично покроют дефицит до конца четверга", - говорится в сообщении по итогам совещания по вопросу электроснабжения республики, которое провел и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.

"В связи с этим, для аккумулирования финансовых средств, необходимо будет пересмотреть часть бюджетных расходов, включая применение санкций против должников-юридических лиц", - отмечается в сообщении.

Гунба поручил изыскать необходимые средства для организации перетока электроэнергии из Российской Федерации в предстоящую неделю.

Кроме того, и.о. президента поручил Бганба "сосредоточить усилия органов исполнительной власти на взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, мобилизовать необходимые финансовые средства, находящиеся в распоряжении республиканских унитарных предприятий, других государственных организаций и внебюджетных фондов", говорится в сообщении.

"В связи с задержкой поступлений части российской финансовой помощи, и.о. премьер-министра поручено провести необходимые консультации с российской стороной", - добавили в пресс-службе.