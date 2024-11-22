Чуть больше 50% американцев одобряют планы Трампа на его президентский срок

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Немногим более половины американцев поддерживают политический курс, который избранный президент США Дональд Трамп обещает проводить после инаугурации, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный исследовательским центром Pew Research Center.

По данным опроса, 53% респондентов "в некотором роде" или "решительно" разделяют идеи, которые Трамп собирается претворить в жизнь за время президентства. 46% с ними не согласны.

59% опрошенных полагают, что политик примет хорошие решения в сфере экономики, 54% - в сфере борьбы с преступностью, 53% - в области внешней политики и миграции, 45% - по теме абортов.

Однако лишь 41% американцев думают, что Трампу удастся преодолеть общественные разногласия в стране. 59% сомневаются в том, что избранный президент способен на такое.

52% считают, что Трампу очень важно апеллировать и к электорату ранее потерпевшей поражение на выборах демократа и вице-президента США Камалы Харрис. 17%, напротив, уверены, что эта задача не так важна или не важна вообще.

Опрос проходил с 12 по 17 ноября, в нем приняли участие 9 609 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет 1,5 процентных пунктов.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента.