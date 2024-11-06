Инаугурацию Трампа запланировали на 20 января

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инаугурация республиканца Дональда Трампа, обеспечившего себе на президентских выборах необходимое для победы количество голосов выборщиков, запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне, сообщает в среду USA Today.

Намеченные на день инаугурации мероприятия включают приведение к присяге нового президента и выступление главы государства с речью. До и после церемонии пройдут и другие мероприятия, в том числе торжественный парад и инаугурационный бал.

Традиционно в этот день новоизбранные президент и вице-президент с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают уходящие с должности президент и вице-президент, также с супругами. Этот обычай символизирует мирную передачу власти. В 2021 году Трамп бойкотировал инаугурацию президента США Джо Байдена.

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

В период между 73 и 79 днями после выборов избранный президент США должен вступить в должность и принести президентскую присягу. Инаугурация проводится при каждом новом сроке, даже если президент остается на посту на второй срок.

До 1933 года включительно инаугурация проходила 4 марта, а с 1937 года она проводится 20 января в полдень по местному времени (в 20:00 мск). Исключениями стали инаугурационные церемонии Дуайта Эйзенхауэра, Рональда Рейгана и Барака Обамы, состоявшиеся в 1957, 1985 и 2013 годах соответственно. Эти церемонии прошли 21 января, так как 20 января пришлось на воскресенье.