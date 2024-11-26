Трамп после победы на выборах стал популярнее среди американцев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Доля американцев, которые благосклонно относятся к избранному президенту США Дональду Трампу, выросла за месяц, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник изданием The Hill опроса.

Согласно этим данным, 54% респондентов дают положительную оценку Трампу. Этот показатель вырос на шесть процентных пунктов с момента проведения опроса перед президентскими выборами.

Опрос показывает, что большей долей поддержки избранный президент пользуется среди мужчин (61%) и среди молодежи до 30 лет (55%).

У участников опроса также спросили, ожидали ли они подобные результаты выборов президента. 46% опрошенных сказали, что были удивлены тем, что Трамп обошел вице-президента Камалу Харрис.

Опрос проводился в период с 20 по 22 ноября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.