Поиск

Трамп после победы на выборах стал популярнее среди американцев

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Доля американцев, которые благосклонно относятся к избранному президенту США Дональду Трампу, выросла за месяц, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник изданием The Hill опроса.

Согласно этим данным, 54% респондентов дают положительную оценку Трампу. Этот показатель вырос на шесть процентных пунктов с момента проведения опроса перед президентскими выборами.

В миреЧуть больше 50% американцев одобряют планы Трампа на его президентский срокЧитать подробнее

Опрос показывает, что большей долей поддержки избранный президент пользуется среди мужчин (61%) и среди молодежи до 30 лет (55%).

У участников опроса также спросили, ожидали ли они подобные результаты выборов президента. 46% опрошенных сказали, что были удивлены тем, что Трамп обошел вице-президента Камалу Харрис.

Опрос проводился в период с 20 по 22 ноября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Сторонники Трампа празднуют успех на выборах

9
США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузинская оппозиция предложила создать альтернативный парламент

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В ФСБ считают, что команда Байдена перед уходом попытается обострить ситуацию в регионах Евразии

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10% за китайский фентанил

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор США попросил прекратить дела в отношении Трампа

Белый дом заявил о праве Киева применять ATACMS по конкретным целям в РФ для самообороны

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });