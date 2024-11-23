Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в субботу в Североатлантическом альянсе.

"Генсек НАТО Марк Рютте провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич (Флорида) в пятницу", - говорится в пресс-релизе альянса.

Отмечается, что Трамп и Рютте "обсудили широкий спектр глобальных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается альянс".

Кроме того, Рютте и его делегация провели встречу с членом Палаты представителей США Майком Уолтцем, которого Трамп решил назначить своим советником по нацбезопасности, а также с представителями команды избранного президента США, курирующими международную тематику.