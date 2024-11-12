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Трамп решил назначить Уолтца своим советником по нацбезопасности

Трамп решил назначить Уолтца своим советником по нацбезопасности
Конгрессмен Майк Уолтц
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп во вторник объявил о решении назначить конгрессмена Майка Уолтца советником по нацбезопасности в своей администрации.

"Для меня честь объявить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен на должность советника по нацбезопасности в моем кабинете", - говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что Уолтц является "экспертом по угрозам, которые представляет Китай, Россия, Иран и глобальный терроризм".

Американские СМИ подчеркивают, что советник по национальной безопасности назначается президентом без одобрения Сената.

Республиканец входит в комитеты Палаты представителей по разведке, вооруженным силам и иностранным делам. В прошлом он поддерживал помощь Украине, но требовал "условий", включая увеличение расходов со стороны европейских союзников, дополнительный контроль за расходованием средств и сочетание помощи с мерами по обеспечению безопасности границ.

Ранее о планах Трампа назначить Уолтца своим советником сообщали некоторые американские СМИ.

Дональд Трамп США Майк Уолтц
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