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Генсек НАТО не ждет последствий от применения "Орешника" для военной помощи Киеву

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что использование Россией в конфликте на Украине ракеты "Орешник" не скажется на планах альянса оказывать военную помощь украинской стороне.

"Этот инцидент никак не повлияет на нашу решимость поддерживать Украину", - ответил он на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневного совещания министров иностранных дел стран альянса.

Рютте напомнил, что на прошлой неделе Совет НАТО-Украина обсудил российский удар "Орешником". По его словам, "союзники по НАТО еще раз подтвердили свою приверженность помощи Украине".

Марк Рютте НАТО Украина Орешник
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