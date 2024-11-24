Немногочисленная акции оппозиции проходит в Тбилиси перед зданием парламента

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Акция сторонников оппозиции проходит в эти часы перед зданием парламента.

Участников акции немного, но они уже установили три большие палатки.

Судя по кадрам, показанным грузинскими телеканалами, перед парламентом находятся от двухсот до трехсот человек, многие из которых намерены провести здесь ночь, несмотря на изменившуюся погоду - в Тбилиси похолодало.

Полицейские кордоны уже перекрыли улицы, прилегающие к входам в здание парламента, где в 12 часов (11:00 мск) должно начаться первое заседание избранного парламента Грузии, в котором правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 депутатских мандатов, а четыре оппозиционные партии - 61 депутатский мандат. Парламентарии от оппозиции брать депутатские мандаты отказываются.