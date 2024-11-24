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Акция оппозиции в Тбилиси началась с инцидента с полицией

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси шествие сторонников оппозиции с площади Республики к зданию парламента было остановлено полицейскими.

Лидеры оппозиционных партий изменили тактику и максимально мобилизовали своих активистов в регионах Грузии, которые колоннами на личных автомобилях прибыли в Тбилиси.

Между тем полицейские не пропустили автоколонну с оппозиционерами по проспекту Руставели и призвали оставить автомобили и идти к парламенту пешком.

План оппозиционеров - провести ночь на территории перед зданием парламента и создать максимальные препятствия избранным депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" для открытия в понедельник первого заседания парламента нового созыва.

"На территории перед парламентом будут установлены палатки, в которых проведут ночь наши сторонники. Мы ждем с утра понедельника очень многих наших сторонников", - сказал журналистам один из лидеров оппозиции Гиоргий Вашадзе.

Ранее в воскресенье МВД Грузии в распространенном заявлении предупредило участников акции не выходить за рамки закона и не предпринимать попыток блокирования входов в здание парламента.

Грузинская мечта Тбилиси
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