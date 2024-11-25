Казахстан снизит добычу нефти по итогам года до 88,4 млн тонн

В числе причин пересмотра прогноза - исполнение обязательств перед ОПЕК+

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан планирует добыть по итогам 2024 года 88,4 млн тонн нефти вместо ранее заявленных 90,3 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Прогноз добычи нефти на этот год составляет 88,4 млн тонн. По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн", - сказал Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе парламента в понедельник.

По словам министра, снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на Тенгизе и Кашагане.

"На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - добавил министр.

Он напомнил, что для Казахстана в рамках соглашения установлены обязательства на 2024 год - 1,468 млн б/с.

"Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти", - отметил Саткалиев.

Также, по данным главы Минэнерго, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом.

Прежний прогноз по итогам 2024 года предусматривал добычу Казахстаном 90,3 млн тонн нефти.

"Ожидаемый прогноз экспорта на 2024 год при добыче нефти 88,4 млн тонн может составить порядка 68,8 млн тонн", - сказал Саткалиев.

В прошлом году Казахстан экспортировал 70,5 млн тонн нефти при добыче в 90 млн тонн.

По данным министра, экспорт нефти будет осуществлен по таким основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум - 55,4 млн тонн нефти, Атырау - Самара - 8,6 млн тонн, Китай - 1,1 млн тонн, порт Актау - 3,6 млн тонн, по ж/д - 0,05 млн тонн.