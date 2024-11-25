В парламенте Грузии допустили, что выборы президента могут пройти в этом году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сроки избрания президента Грузии будут определены парламентом страны во вторник, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности спикера парламента Шалва Папуашвили.

"Есть определенные обстоятельства, которые мы должны учесть. Мы должны избрать президента сроком на пять лет, соответственно, чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация президента состоялись в этом году", - сказал Папуашвили.

Согласно измененной статьи Конституции, президент Грузии избирается не прямым голосованием, а 300-ми выборщиками - депутатами парламента и руководителями местных администраций.