Поиск

Министр нацбезопасности Израиля призвал не идти на перемирие с "Хезболлой"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в понедельник призвал не соглашаться на возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", сообщает издание The Times of Israel.

"Еще не поздно помешать этому соглашению. Мы должны продолжать действовать вплоть до абсолютной победы!" - заявил министр.

"Надо прислушаться к командирам на месте событий (...) особенно сейчас, когда "Хезболла" разгромлено и просит о перемирии, останавливаться нельзя", - добавил он.

The Times of Israel напоминает, что Бен-Гвир - лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" - ранее категорически выступал против соглашений о прекращении огня и в секторе Газа и в Ливане. В противном случае он грозился вывести свою партию из состава правящей в Израиле коалиции.

В миреИзраиль согласился на прекращение огня с ЛиваномИзраиль согласился на прекращение огня с ЛиваномЧитать подробнее

Тем временем посол Израиля в США Михаэль Герцог заявил, что соглашение о прекращении огня возможно добиться "в течение дней". Он отметил, что осталось согласовать лишь некоторые пункты, однако проект должен получить одобрение израильского правительства.

По данным Associated Press (AP), дискуссионным остается желание Израиля сохранить за собой свободу действий в случае, если "Хезболла" нарушит перемирие.

Соглашение должно будет предусматривать отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Однако пока точно неясно, согласится ли "Хезболла" на такое требование, уточняет AP.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла Итамар Бен-Гвир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

Le Monde сообщила о переговорах Парижа и Лондона об отправке военных на Украину

На Балтике начался ремонт на месте разрыва кабеля между Финляндией и Германией

ВВС Израиля вновь атаковали южные пригороды Бейрута

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Самолет "Сочи - Анталья" совершил грубую посадку в результате сдвига ветра

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });