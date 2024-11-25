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Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла" и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщает телеканал Kan.

По данным телеканала, цель состоит в том, чтобы представить перемирие не как "компромисс", а как выгодное для Израиля.

Как сообщает телеканал, данный вопрос обсуждался Нетаньяху на встрече с несколькими высокопоставленными министрами и сотрудниками службы безопасности.

Согласно ему, Израиль сохранит за собой право проводить военные операции на ливано-сирийской границе.

Кроме того, Вашингтон дал Израилю гарантии того, что он сможет действовать, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем заявил на прошлой неделе, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ. Теперь решение за Израилем.

Ранее советник президента США Амос Хохштейн заявил израильским официальным лицам, что это их последний шанс продвинуться в реализации сделки и что, если они ее не примут, он откажется от своих усилий. В таком случае Израилю и "Хезболле" придется ждать вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в январе.

Биньямин Нетаньяху Израиль Лидер
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