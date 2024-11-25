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Армия Израиля считает своевременным соглашение о прекращении огня в Ливане

По данным EFE, Израиль и Ливан "ближе чем когда-либо" к заключению такого соглашения

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля считают, что настал правильный момент для заключения соглашения о прекращении огня в Ливане, и сообщили об этом премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источники.

По их данным, военные считают, что достигли поставленных целей, в частности, разрушили инфраструктура движения "Хезболла" вдоль границы.

Израиль и Ливан "ближе чем когда-либо" к заключению соглашения о прекращении огня, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить "свободу действий" на случай, если ливанское шиитское движение "Хезболла" нарушит условия прекращения огня, узнало агентство.

Ранее посол Израиля в США Михаэль Герцог заявил, что соглашения о прекращении огня возможно добиться "в течение нескольких дней". Он отметил, что осталось согласовать лишь некоторые пункты, однако проект должен получить одобрение израильского правительства.

По данным AP, дискуссионным остается желание Израиля сохранить за собой свободу действий в случае, если "Хезболла" нарушит перемирие. Соглашение должно будет предусматривать отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Однако пока точно неясно, согласится ли "Хезболла" на такое требование, уточняет AP.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла США Михаэль Герцог
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