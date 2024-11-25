Британские госучреждения и вузы начали запрещать сотрудникам перелеты по стране

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании растет число организаций, которые под давлением общественных экологических организаций запрещают своим сотрудникам перелеты в пределах страны по работе, чтобы не увеличивать число вредных выбросов, пишет Daily Telegraph.

По ее сведениям, несколько госучреждений, университетов и местных советов ввели для своих сотрудников такой запрет или прописали железнодорожные переезды способом поездок в командировки по умолчанию. В частности, Национальная служба здравоохранения NHS England, крупнейший работодатель Англии, запретила в 2024 году перелеты в бизнес-целях 1,5 млн своих сотрудников. Летать им разрешено только в исключительных ситуациях или если перелет способствует экономии средств налогоплательщиков.

Из университетов первым ввел такой запрет Имперский колледж Лондона. 8 тысячам его сотрудников запрещено летать в командировку, если в нужный город можно добраться поездом и если поездка занимает не более 5 часов. То есть, из Лондона сотрудники колледжа могут летать в Эдинбург или Глазго, но в Манчестер или Ливерпуль им приходится ехать поездом, поскольку дорога занимает не более трех часов.

Некоторые компании запретили сотрудникам летать даже на европейский континент, если до места командировки можно доехать на поезде Eurostar. В частности, Агентство по охране окружающей среды еще в 2010 году запретило 12 тысяч сотрудникам совершать внутренние рабочие перелеты, а также полеты в Париж, Брюссель и другие доступные с помощью Eurostar города.

Издание отмечает, что при этом британские поезда считаются одними из наиболее медленных и дорогих в Европе, а состояние железнодорожной инфраструктуры страны считается недостаточно хорошим, чтобы правительство могло в ближайшее время ввести полный запрет деловых перелетов.

Во Франции в 2023 году был введен запрет на внутренние авиарейсы на короткие расстояния, поскольку появилась альтернатива в виде поездки по железнодорожным дорогам длительностью менее 2,5 часа.

По данным Eurocontrol, количество внутренних перелетов в Британии сократилось на четверть в период с 2019 года по 2022 год, что является одним из самых больших спадов среди всех европейских стран.