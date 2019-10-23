Германия повысит налог на авиаперелеты и снизит НДС на поездки по железной дороге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство Германии с апреля 2020 года снизит НДС на билеты на поезд с 19% до 7%, но повысит налог на авиаперелеты. Эти изменения утверждены ради сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбы с глобальным потеплением.

Налог на авиаперевозки будет повышен в зависимости от дальности. Налог на перелеты на расстояние до 2500 км вырастет на 74%, с 7,5 евро до 13,03 евро. На полеты от 2500 до 6000 км налог поднимут на 41%, с 23,43 евро до 33,01 евро. На перелеты более чем на 6000 км налог будет повышен на 41%, с 42,18 евро до 59,43 евро. Продажа билетов по ценам ниже себестоимости, будет запрещена.

Ожидается, что увеличение стоимости авиабилетов позволит получить дополнительно около 740 млн евро налогов в год, что существенно больше объема недополученного НДС в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.

Внутренние авиаперевозки в ФРГ стагнируют уже несколько лет. В 2018 году они сократились на 0,8% - до 23,5 млн человек, по данным Федерального статистического управления страны. При этом международные авиаперевозки повысились на 5,5% и достигли 99 млн пассажиров.