Индекс МосБиржи упал ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года

Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник остается под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступает умеренно подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,5 за баррель) после падения днем ранее из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи после локальной дневной коррекции возобновил снижение и опустился ниже 2470 пунктов, обновив минимум с апреля 2023 года; в лидерах снижения выступают акции ГК "Самолет" (-14,4%), расписки Ozon (-10,7%) и бумаги "Мечела" (-9,9%).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2465,48 пункта (-2,6%), индекс РТС - 748,31 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 7,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. (+1,2147 рубля).

К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести свежие санкционные новости. Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,7%), "Магнита" (-5,4%), АФК "Система" (-4,7%), ВТБ (-4,5%), "Интер РАО" (-4,4%), "РусГидро" (-4,3%), "Северстали" (-3,9%), "МТС" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -0,9% "префы"), ОК "Русал" (-3,2%), Сбербанка (-3% и -3,2% "префы"), "Московской биржи" (-2,9%), "ТКС Холдинг" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Газпрома" (-2,4%), "Татнефти" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), ПАО "Полюс" (-2%), "Роснефти" (-1,6%), "ММК" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под нисходящим давлением после попыток коррекционного роста днем, индекс РТС обновил минимум с конца февраля 2022 года.

Министр финансов РФ Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей происходящей девальвацией. В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать. С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность, полагает аналитик.

Ozon накануне сообщил о проведении 27 декабря собрания акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. Очевидно, процесс редомициляции способствует усилению неопределенности в бумагах, хотя никаких действий со стороны их держателей не требуется вне зависимости от того, являются ли они резидентами или нет. АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. В секторе застройщиков сохраняется пессимизм, вызванный перспективами жесткой монетарной политики в РФ в ближайшие месяцы, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. В Европе рынки встревожены новостями о новых американских пошлинах, которые вскоре могут коснуться и региональных компаний. Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, не удержавшись выше рубежа 2500 пунктов - рынок сохраняет общую слабость последних дней в условиях высокой геополитической напряженности. Индикатор РТС упал до очередного многомесячного минимума и находится в зоне краткосрочной перепроданности, которая может быть снята в случае приостановки девальвации рубля, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, нефть локально упала после сообщений о скором перемирии Израиля и "Хезболлы", но затем ситуация начала улучшаться.

Российский рынок акций остается под давлением продаж. В центре внимания рынка остается слабеющий рубль: на Forex он опустился до 105 руб./$1 и 110 руб./EUR1. Некоторую поддержку национальной валюте может оказать новость о том, что Турция ведет переговоры с США о выводе Газпромбанка из-под санкций.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", шансов на развитие серьезного отскока рынка акций пока мало - для этого нужен крепкий фундамент, например, снижение геополитических рисков или сигналы о скором смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Пока этого нет, активного восстановления ждать не приходится, полагают эксперты.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, давление на стоимость барреля нефти оказывают крепкий доллар, разговоры о наращивания производства в США и новости о возможном прекращении огня в Ливане. Однако, по расчетам Bloomberg, геополитическая премия в нефти уже нивелирована.

Влияние на динамику индекса доллара DXY, а значит и на цены сырьевых товаров, может оказать публикация протоколов FOMC. Американский институт нефти (API) огласит свой прогноз по недельному изменению коммерческих запасов нефти в США. На этой неделе предстоит экспирация январского фьючерса на Brent, который торгуется выше $73 за баррель. Следующий контракт на Brent торгуется в районе $72,5 за баррель, отмечает эксперт.

Переходная команда Трампа готовит пакет мер, который будет направлен на стимулирование производства СПГ и увеличение объемов бурения нефтяных скважин на федеральных землях. Трамп пообещал ввести 25%-ную пошлину на товары из Канады, Мексики и Китая. Представитель Ирана в ОПЕК+ заявил, что у картеля мало возможностей для восстановления добычи, а менее крупные члены ОПЕК+, включая Габон и Конго, могут покинуть организацию, отметила Рокотянская.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", расписки Ozon снижаются на фоне новостей о предстоящем обсуждении 27 декабря редомициляции компании акционерами. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причины негативных настроений на рынке акций РФ прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

В диапазоне 2400-2500 пунктов по индексу можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.

Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 подрос на 0,2%, FTSE, DAX просели на 0,1-0,3%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,2-0,3%).

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после падения накануне, вызванного ослаблением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $73,53 за баррель (+0,7% и -2,2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,49 за баррель (+0,8% и -2,3% в понедельник).

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Кроме того, рынок нефти негативно отреагировал на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (-13%), МКФ "Красный Октябрь" (-11,1%), "ТГК-2" (-11%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-11%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-10,5%), ПАО "Россети Кубань" (-10,1%), "Русснефти" (-10,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-9,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-9,7%).

Просели акции "Oзон Фармацевтики" (-5,4%, до 26,14 рубля). Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (г.Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Выросли акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+0,8%), Московского кредитного банка (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 101,52 млрд рублей (из них 16,34 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 14,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,63 млрд рублей на акции ГК "Самолет").