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Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли серию ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" в пригороде ливанской столицы, сообщается во вторник в телеграм-канале израильской армии.

"Израильские ВВС провели серию ударов по 20 террористическим целям в районе Бейрута", - говорится в сообщении.

В миреВласти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между "Хезболлой" и ИзраилемЧитать подробнее

Ранее в ЦАХАЛ заявили о намерении провести удары по 20 зданиям в южном пригороде Бейрута и призвали мирных граждан, которые могут находиться недалеко от этих объектов, срочно эвакуироваться.

Вместе с тем во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу израильских министров, на которой будет обсуждаться перемирие с "Хезболлой". Изначально она была намечена на 17:30 (18:30 по московскому времени), но в итоге она началась в 16:00 (17:00 по Москве).

По сообщению израильских СМИ, ожидается, что израильские власти одобрят соглашение о перемирии.

Израиль ЦАХАЛ Бейрут Хезболла
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