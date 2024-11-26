Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли серию ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы" в пригороде ливанской столицы, сообщается во вторник в телеграм-канале израильской армии.

"Израильские ВВС провели серию ударов по 20 террористическим целям в районе Бейрута", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о намерении провести удары по 20 зданиям в южном пригороде Бейрута и призвали мирных граждан, которые могут находиться недалеко от этих объектов, срочно эвакуироваться.

Вместе с тем во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу израильских министров, на которой будет обсуждаться перемирие с "Хезболлой". Изначально она была намечена на 17:30 (18:30 по московскому времени), но в итоге она началась в 16:00 (17:00 по Москве).

По сообщению израильских СМИ, ожидается, что израильские власти одобрят соглашение о перемирии.