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Власти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между "Хезболлой" и Израилем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ливана уже во вторник может принять решение в отношении соглашения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем, сообщает The National со ссылкой на источник.

"По словам высокопоставленного ливанского официального лица, Бейрут проинформировали, что соглашение о прекращении конфликта, как ожидается, объявят во вторник", - отмечает газета.

"Источник заявил The National, что в повестке дня ливанского правительства во вторник - рассмотрение и голосование по данному соглашению", - сообщает издание.

Однако представители ливанских властей, участвующие в переговорах, призывают к осторожности. "Мы очень близки к цели, но у нас ноль доверия к израильской стороне. Может случится что угодно, из-за чего соглашение пойдет под откос. Однако мы питаем надежды, что соглашение заключат сегодня или завтра", - сказал еще один собеседник издания.

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Один из источников газеты пояснил, что наиболее важная тема для ливанской стороны - гарантии того, что Израиль не сможет "свободно" атаковать Ливан.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник соглашение о прекращении огня с "Хезболлой".

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

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Между тем, во вторник авиация Израиля вновь атаковала южные пригороды Бейрута, перед ударом военные обнародовали предупреждение для жителей ряда районов о необходимости эвакуироваться. Также в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что устранили высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по городу Сур на юге Ливана.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.

Ливан Израиль Хезболла
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