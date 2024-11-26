Власти Ливана во вторник могут утвердить перемирие между "Хезболлой" и Израилем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ливана уже во вторник может принять решение в отношении соглашения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем, сообщает The National со ссылкой на источник.

"По словам высокопоставленного ливанского официального лица, Бейрут проинформировали, что соглашение о прекращении конфликта, как ожидается, объявят во вторник", - отмечает газета.

"Источник заявил The National, что в повестке дня ливанского правительства во вторник - рассмотрение и голосование по данному соглашению", - сообщает издание.

Однако представители ливанских властей, участвующие в переговорах, призывают к осторожности. "Мы очень близки к цели, но у нас ноль доверия к израильской стороне. Может случится что угодно, из-за чего соглашение пойдет под откос. Однако мы питаем надежды, что соглашение заключат сегодня или завтра", - сказал еще один собеседник издания.

Один из источников газеты пояснил, что наиболее важная тема для ливанской стороны - гарантии того, что Израиль не сможет "свободно" атаковать Ливан.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник соглашение о прекращении огня с "Хезболлой".

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

Между тем, во вторник авиация Израиля вновь атаковала южные пригороды Бейрута, перед ударом военные обнародовали предупреждение для жителей ряда районов о необходимости эвакуироваться. Также в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что устранили высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по городу Сур на юге Ливана.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.