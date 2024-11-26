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Нетаньяху решил представить правительству Израиля план перемирия с "Хезболлой"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что позже вечером во вторник представит на рассмотрение кабинету министров план перемирия с "Хезболлой".

Премьер, которого цитирует Sky News, отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, и если "Хезболла" вновь попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то Израиль будет предпринимать ответные действия.

Нетаньяху также заявил, что "хорошее соглашение - это соглашение, которое выполняется, и мы намерены его выполнять".

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла
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