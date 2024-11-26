Президент Мексики пригрозила Трампу ответными пошлинами

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мексика в случае введения против ее товаров пошлин в США будет готова принять аналогичные ответные меры, заявила во вторник мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

"Одна пошлина повлечет за собой другую в ответ, и это будет продолжаться, пока мы не поставим под угрозу наши общие компании", - заявила Шейнбаум, говоря об американских автопроизводителях, у которых есть заводы по обе стороны границы. Ее слова приводит Associated Press.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести 25-процентные пошлины на мексиканские товары, если эта страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в Соединенные Штаты. Мексиканский президент, в свою очередь, заявила, что готова вести переговоры по спорным вопросам, но отметила, что, по ее мнению, наркотики являются американской, а не мексиканской проблемой.

Шейнбаум отметила, что "ни угрозы, ни пошлины не решат проблемы миграции и употребления наркотиков в США".

Вместе с тем она подчеркнула, что Мексика уже приняла меры для ограничения потока нелегалов и наркотических веществ по направлению в Соединенные Штаты.

Накануне Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики, а также пригрозил КНР дополнительными 10-процентными пошлинами за китайский фентанил в США.