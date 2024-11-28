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Байден надеется, что Трамп передумает вводить пошлины на товары из Канады и Мексики

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг выразил надежду, что избранный американский лидер Дональд Трамп не будет претворять в жизнь планы о введении пошлин на все товары из Канады и Мексики.

"Я надеюсь, он передумает. Я думаю, что это контрпродуктивная мера", - приводит издание The Hill слова Байдена.

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"Мы окружены Тихим океаном, Атлантическим океаном и двумя союзниками, Мексикой и Канадой. И последнее, что мы должны делать, - это начинать портить эти отношения", - добавил он.

Ранее на этой неделе Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. По его словам, эта мера связана с притоком в США через Мексику и Канаду тысяч людей, которые провозят наркотики и повышают уровень преступности в США.

США Джо Байден Дональд Трамп Канада Мексика
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