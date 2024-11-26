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Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10 % за китайский фентанил

Он намерен ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что обложит дополнительными 10-процентными пошлинами все ввозимые китайские товары, если Пекин не примет меры по ограничению попадания в Соединенные Штаты китайского наркотического опиоидного препарата фентанила.

"До тех пор, пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины сверх любых дополнительных тарифов на все их многочисленные товары, ввозимые в Соединенные Штаты Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth.

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Он отметил, что у него "было много переговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, в частности фентанила, которые направляются в Соединенные Штаты, но безрезультатно".

В ноябре 2023 года на встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита АТР в Сан-Франциско китайский лидер, как сообщалось, согласился контролировать химические компании, чтобы остановить поток как фентанила, так и исходного материала, используемого для его производства.

Трамп также заявил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

"20 января (день инаугурации - ИФ) (...) я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты", - написал он в соцсети Truth.

Трамп отметил, что "тысячи людей устремляются (в США - ИФ) через Мексику и Канаду, что приводит к невиданному ранее уровню преступности и наркотиков".

Он заявил, что "этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну", добавив, что "и Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревающую проблему".

Дональд Трамп Джо Байден США Мексика КНР
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