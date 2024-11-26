Блинкен надеется, что США и Европа продолжат поддержку Украины и после Байдена

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что после ухода действующей администрации США помощь Украине продолжится.

"Я продолжаю слышать... о постоянной европейской поддержке Украины. И я верю, что так же обстоят дела и в моей стране", - заявил он на пресс-конференции в Италии во вторник.

По словам Блинкена, Украина пользуется двухпартийной поддержкой как в Конгрессе США, так и среди рядовых американских граждан.

"В оставшееся этой администрации время мы намерены сделать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое для вооруженной борьбы на протяжении 2025 года или, в случае переговоров, чтобы у них была возможность вести их с позиции силы", - подчеркнул госсекретарь.

20 января 2025 года состоится инаугурация победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.