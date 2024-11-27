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Трамп определился со спецпосланником по Украине и России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначит бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога специальным посланником по Украине и России и помощником президента. Он сообщил об этом в Truth Social.

Избранный президент выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь "мира посредством силы", а также сделать мир более безопасными.

Трамп также отметил, что за плечами Келлога - успешная карьера в армии и в бизнесе.

Летом 2024 года западные СМИ писали, что Келлог представил Трампу план по завершению конфликта на Украине, который включал в себя заморозку линий фронта и старт переговоров Москвы и Киева. Он предлагал лишить Украину поставок американского оружия, если она не согласится принять участие в переговорном процессе.

Генерал-лейтенант в отставке Келлог в 2017 году исполнял обязанности советника президента США по нацбезопасности, с 2017 по 2018 год занимал пост ответственного секретаря Совета по нацбезопасности, с 2018 по 2021 год - пост советника вице-президента США по нацбезопасности.

Келлог родился в 1944 году. Он принимал участие в войне во Вьетнаме и войне в Персидском заливе (с 1990 по 1991 год), а также во вторжении США в Панаму. Служил в армии с 1967 по 2003 год.

Дональд Трамп США Кит Келлог Украина
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