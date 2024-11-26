Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности во вторник одобрил план перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщают израильские СМИ.

По их данным, план предусматривает, что прекращение огня начнет действовать с 10:00 утра среды по местному времени (11:00 мск).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что длительность перемирия будет зависеть от "Хезболлы". Он пояснил, что, если движение вновь попытается атаковать Израиль, отстроит свою инфраструктуру у границы, израильские военные предпримут ответные действия.