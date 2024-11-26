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В "Хезболле" заявили, что тщательно изучают соглашение с Израилем

Ливанские власти могут подписать документ в среду

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В движении "Хезболла" заявили, что намерены внимательно изучить израильскую позицию по прекращению огня, сообщает в ночь на среду "Аль-Джазира".

"Мы должны изучить пункты, на которые согласился Нетаньяху, до того, как завтра власти Ливана подпишут документ", - цитирует телеканал высокопоставленного члена "Хезболлы" Махмуда Камати.

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По его словам, такая проверка необходима, чтобы убедиться, что нет обмана с израильской стороны.

"Мы, конечно, хотим завершения израильской агрессии. Но не ценой суверенитета нашей страны", - добавил Камати.

Раннее израильские СМИ сообщили, что rабинет министров Израиля по вопросам безопасности во вторник одобрил план перемирия с "Хезболлой".

Ливан Хезболла Израиль перемирие
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