В Сирии сообщили о шести жертвах израильских ударов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских авиаударов по КПП на сирийско-ливанской границе погибли шесть человек, сообщает в среду BFM TV.

По данным телеканала, это произошло незадолго до вступления в силу перемирия между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла".

"Авиаудары Израиля по границе Сирии и Ливана привели к гибели шести человек: двух военных и четырех мирных жителей", - приводит телеканал выдержки из сообщения министерства обороны Сирии. Еще 12 человек получили ранения, в том числе дети, женщины и сотрудники сирийского Красного полумесяца, сообщили в министерстве.

Телеканал отмечает, что удары были нанесены до вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла".

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду в 4:00 утра среды по местному времени (5:00 по московскому).