Иран намерен ввести в строй несколько тысяч центрифуг для обогащения урана

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иран готов ввести в строй несколько тысяч новых передовых центрифуг отечественного производства в ответ на недавнюю резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи испанскому коллеге Хосе Мануэлю Альбаресу.

По словам Аракчи, которые приводит в среду иранский телеканал "Пресс-ТВ", речь идет об ответной мере на "антииранскую" резолюцию, предложенную Великобританией, Германией, Францией и поддержанную США.

Ранее о введении в строй новых центрифуг в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ сообщил председатель меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, однако он не уточнил их количество.

Совет управляющих МАГАТЭ на прошлой неделе принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. По словам дипломатов, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал. Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Отмечается, что МАГАТЭ призвало Иран предоставить "технически достоверные объяснения" присутствия частиц переработанного урана на объектах Варамин и Туркузабад близ Тегерана.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

Резолюция также требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси представить обновленную оценку ядерной программы Ирана не позднее весны 2025 года.