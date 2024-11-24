Иран объявил о введении в строй передовых центрифуг для обогащения урана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иран ввел в действие новые передовые центрифуги для обогащения урана, сообщил в воскресенье председатель меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, которые приводит телеканал Press TV, этот шаг власти Ирана приняли в ответ на недавнее принятие антииранской резолюции на встрече Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях", - сказал он.

Галибаф назвал подход Великобритании, Германии, США и Франции "политизированным и разрушительным".

Совет управляющих МАГАТЭ ранее на этой неделе принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме.

По словам дипломатов, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Отмечается, что МАГАТЭ призвало Иран предоставить "технически достоверные объяснения" присутствия частиц переработанного урана на объектах Варамин и Туркузабад близ Тегерана.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

Резолюция также требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси представить обновленную оценку ядерной программы Ирана не позднее весны 2025 года.