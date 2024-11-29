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New York Times сообщает, что Иран стремится к разрядке в отношениях с США

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Переход Ирана от жестких заявлений к примирительному тону отчасти вызван результатами президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Пять иранских чиновников, включая члена Корпуса стражей Исламской революции, и два бывших чиновника заявили, что решение о перекалибровке отношений с Вашингтоном связано с победой экс-президента США на выборах и опасениями по поводу его непредсказуемости - в течение первого срока Трамп проводил политику "максимального давления" на Иран.

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По словам собеседников газеты, Тегеран стремится к разрядке напряженности в отношениях с Вашингтоном. Так, Иран приостановил нанесение удара по Израилю, чтобы не ухудшать отношения с новой администрацией.

Кроме того, озвученные командой Трампа планы прекратить войны на Ближнем Востоке и конфликт на Украине нравятся Тегерану, говорится в публикации.

Несколько высокопоставленных иранских чиновников публично заявили, что Иран открыт для переговоров с администрацией Трампа по урегулированию ядерных и региональных проблем.

Издание отмечает, что это отличается от позиции Тегерана времен первого президентства Трампа, когда иранские власти отказывались от переговоров с США и заявляли, что региональная политика Ирана и разработка вооружений - его внутреннее дело.

Вашингтон Дональд Трамп Иран США
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