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ЕС предложил Молдавии подготовиться к прекращению подачи газа через Украину

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила Молдавии подготовить планы на случай прекращения транзита российского газа через Украину в Приднестровский регион, сообщило Национальное радио Молдавии.

ЕК обсуждает с Кишиневом способы "обеспечить этой зимой энергетическую безопасность" Молдавии, а также снижение зависимости Кишинева от импорта энергоносителей из России.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эта позиция исполнительной власти ЕС сохранится и после утверждения Европарламентом нового состава Еврокомиссии. Этот вопрос обсуждается в Брюсселе в среду, а новый состав комиссии приступит к работе с 1 декабря.

В октябре правительство Молдавии одобрило план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. В нем говорится, что, несмотря на то, что в настоящее время существует контракт на поставку газа с "Газпромом", который идет в Приднестровский регион, "существует риск одностороннего расторжения контракта со стороны "Газпрома".

После переговоров с "Газпромом" министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сказал, что не исключает прекращение поставок "Газпромом" газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. "Вопрос продолжения поставок газа на левобережье Днестра после 1 января 2025 года, когда завершится контракт на транзит российского газа через Украину, обсуждался в Санкт-Петербурге, и дискуссии были сложными. Еще раньше руководство "Газпрома" заявило о готовности поставлять газ в Приднестровье по прежнему маршруту, но о транзите должны договариваться Молдавия и Украина. Мы провели работу, обратились в Киев. Окончательного решения пока не принято. Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - сказал Парликов.

Прекращение поставок газа, по его словам, обернется серьезным кризисом. "Решить эту проблему без внешних партнеров мы не в силах. Кроме того, мы должны будем импортировать электроэнергию, а это предполагает существенное повышение цен", - заявил министр.

Газпром Приднестровье Молдавия Украина Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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