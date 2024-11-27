Поиск

В Кишиневе не исключают прекращения поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов не исключает прекращения "Газпромом" поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.

"Вопрос продолжения поставок газа на левобережье Днестра после 1 января 2025 года, когда завершится контракт на транзит российского газа через Украину, обсуждался в Санкт-Петербурге, и дискуссии были сложными. Еще раньше руководство "Газпрома" заявило о готовности поставлять газ в Приднестровье по прежнему маршруту, но о транзите должны договариваться Молдавия и Украина. Мы провели работу, обратились в Киев. Окончательного решения пока не принято. Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - сказал Парликов на пресс-конференции после переговоров с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Он подчеркнул, что сохранение транзита через Украину будет лучшим сценарием не только для Молдавии, но и для всех сторон.

"Прекращение поставок газа обернется серьезным кризисом. Во-первых, это социальная и гуманитарная катастрофа для Приднестровского региона. Во-вторых, это вопрос поставок электроэнергии для правого берега Днестра по приемлемым ценам. У нас есть альтернативные источники импорта газа, чтобы обеспечить Приднестровский регион. Но население там платит за газ символическую цену, а нужно будет платить по рыночным ценам. Они не смогут. Компенсировать разницу мы (правительство Молдавии) тоже не сможем. Решить эту проблемы без внешних партнеров мы не в силах. Кроме того, мы должны будем импортировать электроэнергию, а это предполагает существенное повышение цен", - заявил министр.

По его словам, независимо от транзита через Украину, есть альтернативный маршрут поставок российского газа в Приднестровский регион - через Турцию.

По словам министра, вопрос поставок газа по альтернативному маршруту "Газпром" связывает с вопросом исторического долга правого берега. Российская сторона настаивает, что его объем составляет $709 млн. Молдавия провела международный аудит, и настаивает, что реальная сумма долга - $8,6 млн. ПАО "Газпром" результаты аудита не признает.

Парликов подчеркнул, что позиция Кишинева остается неизменной.

"Мы провели аудит, он показал результаты. Практически весь долг неправомерен. Мы готовы и предложили заплатить часть этого долга ($8,6 млн). Российская сторона не признает аудит. Но не предлагают альтернативы. Мы готовы ее рассмотреть", - сказал министр.

По его словам, глава "Газпрома" на встрече объяснил свою позицию по долгу "в двух словах", но молдавская сторона будет ожидать официальный документ, в котором "Газпром" изложит свою точку зрения.

"Считаем, что некорректно связывать проблемы долга (правого берега) с поставками на левый берег. Это историческая проблема (правого берега), и к ней так и нужно относиться", - полагает Парликов.

В то же время, министр заявил, что "вопрос поставок газа в Приднестровский регион не решен".

"Никто не заинтересован в прекращении поставок, так как это вызовет дестабилизацию в регионе. (...) Пути для поставок газа в Приднестровье существуют. И если поставки будут прекращены - это будет решение "Газпрома", решение России. Потому что вопрос поставок газа давно уже перестал быть чисто экономическим вопросом, это и вопрос политический", - подчеркнул Парликов.

Он также не исключил, что "Газпром" может сократить поставки газа в Приднестровский регион. В настоящее время "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров в сутки.

"Это необходимый минимум для региона. Если этот объем будет сокращаться, то это будет означать обеспечение только социальных потребностей, бытовых нужд. Это скажется на экономике региона, на его бюджете", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Молдавия рассматривает все сценарии, и готова будет решать проблемы вместе с администрацией Приднестровья и внешними партнерами.

В октябре правительство Молдавии одобрило план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. В документе отмечается, что, несмотря на то, что в настоящее время существует с контракт на поставки газа с "Газпромом", который идет в Приднестровский регион, "существует риск одностороннего расторжения контракта со стороны "Газпрома".

Газпром Молдавия Приднестровье Украина Алексей Миллер Виктор Парликов Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

"Грузинская мечта" выдвинула депутата Кавелашвили кандидатом в президенты

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы

В британском парламенте призвали Байдена и Стармера обеспечить переговоры РФ и Украины

Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден заявил, что Израиль и "Хезболла" прекратят огонь в среду

Обострение палестино-израильского конфликта

В "Хезболле" заявили, что тщательно изучают соглашение с Израилем

Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"

Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });