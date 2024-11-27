В Кишиневе не исключают прекращения поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов не исключает прекращения "Газпромом" поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.

"Вопрос продолжения поставок газа на левобережье Днестра после 1 января 2025 года, когда завершится контракт на транзит российского газа через Украину, обсуждался в Санкт-Петербурге, и дискуссии были сложными. Еще раньше руководство "Газпрома" заявило о готовности поставлять газ в Приднестровье по прежнему маршруту, но о транзите должны договариваться Молдавия и Украина. Мы провели работу, обратились в Киев. Окончательного решения пока не принято. Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - сказал Парликов на пресс-конференции после переговоров с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Он подчеркнул, что сохранение транзита через Украину будет лучшим сценарием не только для Молдавии, но и для всех сторон.

"Прекращение поставок газа обернется серьезным кризисом. Во-первых, это социальная и гуманитарная катастрофа для Приднестровского региона. Во-вторых, это вопрос поставок электроэнергии для правого берега Днестра по приемлемым ценам. У нас есть альтернативные источники импорта газа, чтобы обеспечить Приднестровский регион. Но население там платит за газ символическую цену, а нужно будет платить по рыночным ценам. Они не смогут. Компенсировать разницу мы (правительство Молдавии) тоже не сможем. Решить эту проблемы без внешних партнеров мы не в силах. Кроме того, мы должны будем импортировать электроэнергию, а это предполагает существенное повышение цен", - заявил министр.

По его словам, независимо от транзита через Украину, есть альтернативный маршрут поставок российского газа в Приднестровский регион - через Турцию.

По словам министра, вопрос поставок газа по альтернативному маршруту "Газпром" связывает с вопросом исторического долга правого берега. Российская сторона настаивает, что его объем составляет $709 млн. Молдавия провела международный аудит, и настаивает, что реальная сумма долга - $8,6 млн. ПАО "Газпром" результаты аудита не признает.

Парликов подчеркнул, что позиция Кишинева остается неизменной.

"Мы провели аудит, он показал результаты. Практически весь долг неправомерен. Мы готовы и предложили заплатить часть этого долга ($8,6 млн). Российская сторона не признает аудит. Но не предлагают альтернативы. Мы готовы ее рассмотреть", - сказал министр.

По его словам, глава "Газпрома" на встрече объяснил свою позицию по долгу "в двух словах", но молдавская сторона будет ожидать официальный документ, в котором "Газпром" изложит свою точку зрения.

"Считаем, что некорректно связывать проблемы долга (правого берега) с поставками на левый берег. Это историческая проблема (правого берега), и к ней так и нужно относиться", - полагает Парликов.

В то же время, министр заявил, что "вопрос поставок газа в Приднестровский регион не решен".

"Никто не заинтересован в прекращении поставок, так как это вызовет дестабилизацию в регионе. (...) Пути для поставок газа в Приднестровье существуют. И если поставки будут прекращены - это будет решение "Газпрома", решение России. Потому что вопрос поставок газа давно уже перестал быть чисто экономическим вопросом, это и вопрос политический", - подчеркнул Парликов.

Он также не исключил, что "Газпром" может сократить поставки газа в Приднестровский регион. В настоящее время "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров в сутки.

"Это необходимый минимум для региона. Если этот объем будет сокращаться, то это будет означать обеспечение только социальных потребностей, бытовых нужд. Это скажется на экономике региона, на его бюджете", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Молдавия рассматривает все сценарии, и готова будет решать проблемы вместе с администрацией Приднестровья и внешними партнерами.

В октябре правительство Молдавии одобрило план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. В документе отмечается, что, несмотря на то, что в настоящее время существует с контракт на поставки газа с "Газпромом", который идет в Приднестровский регион, "существует риск одностороннего расторжения контракта со стороны "Газпрома".