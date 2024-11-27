В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии группа граждан планирует собрать подписи под предложением о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

"Сбор заявлений в поддержку инициативы начнется в День независимости государства, 6 декабря. Для продвижения в парламент необходимо 50 000 подписей", - говорится в сообщении.

Инициаторами стали депутат Европарламента Мика Аалтола, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий Силами обороны Финляндии адмирал Юхани Каскеала и ряд бывших дипломатов.

На минувшей неделе командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить выход из конвенции. Заявление было сделано после того, как США решили предоставить Украине противопехотные мины.

"Обстановка (...) значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году", - сказал Яаккола.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что вопрос о запрете противопехотных мин будет подробно обсуждаться после доклада правительства об оборонной политике. Доклад будет сделан в конце этого года, парламент обсудит этот документ на весенней сессии.