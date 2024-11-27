Поиск

В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии группа граждан планирует собрать подписи под предложением о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

"Сбор заявлений в поддержку инициативы начнется в День независимости государства, 6 декабря. Для продвижения в парламент необходимо 50 000 подписей", - говорится в сообщении.

Инициаторами стали депутат Европарламента Мика Аалтола, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий Силами обороны Финляндии адмирал Юхани Каскеала и ряд бывших дипломатов.

На минувшей неделе командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить выход из конвенции. Заявление было сделано после того, как США решили предоставить Украине противопехотные мины.

"Обстановка (...) значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году", - сказал Яаккола.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что вопрос о запрете противопехотных мин будет подробно обсуждаться после доклада правительства об оборонной политике. Доклад будет сделан в конце этого года, парламент обсудит этот документ на весенней сессии.

Европарламент Финляндия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации против российских алмазов

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Путин прибыл в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

В ЦАХАЛ заявили о серии ударов по "Хезболле" перед началом перемирия

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });