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В Финляндии предложили подумать о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола (Janne Jaakkola) предложил обсудить вопрос о выходе из Оттавской конвенции по отказу от противопехотных мин.

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"Обстановка в плане безопасности значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году", - сказал он в субботу программе новостей телеканала MTV News Extra.

По его словам, присоединение к соглашению отразили ситуацию того времени. Сейчас обстановка в области безопасности совершенно иная и необходимо готовиться к применению военной силы, считает Яаккола.

По его мнению, нужно обсудить вопрос и о новых оборонных технологиях. "Я бы обсудил не только противопехотные мины, но и все другие варианты, которые могут быть полезны для развития безопасности и обороны Финляндии", - сказал командующий.

Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята 18 сентября 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день ее участниками являются более 160 стран. Однако ряд государств, в том числе Китай, Индия, Пакистан, Россия и США до сих пор не присоединились к этому договору.

Финляндия
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