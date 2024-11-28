Что случилось этой ночью: четверг, 28 ноября

Трамп назвал имя спецпосланника по Украине, Байден призвал Нетаньяху к перемирию с ХАМАС, атака беспилотников на Краснодарский край

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два района Краснодарского края подверглись ночью массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона во двор частного домовладения пострадала женщина, ей оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего за ночь, по данным Минобороны, было сбито 25 беспилотников над четырьмя регионами РФ.

- Дональд Трамп назначит экс-секретаря Совета по нацбезопасности США Кита Келлога специальным посланником по Украине и России. 0б этом он сообщил в Truth Social. Трамп выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь "мира посредством силы", а также сделать мир более безопасным.

- Джо Байден в ходе телефонного разговора с Биньямином Нетаньяху призвал его заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Разговор состоялся после одобрения кабмином Израиля соглашения о прекращении огня в Ливане.

- Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари предупредил, что военные откроют огонь в ответ на любое нарушение "Хезболлой" соглашения о перемирии, сообщила The Times of Israel.

- В Финляндии группа граждан выступила с инициативой о сборе подписей за выход из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Заявления в поддержку инициативы начнут собирать в День независимости государства, 6 декабря. Для продвижения в парламент необходимо 50 000 подписей.

- Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 взяли верх над "Реалом" в домашнем матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. На 52-й минуте гол забил Алексис Мак Аллистер, на 77-й – Коди Гакпо.