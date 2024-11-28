Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ранним утром в среду вступило в силу временное соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

О его значении для двух стран наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Людмилой Самарской и страшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Кто кого бомбил?

Корр.: Ранним утром, а точнее, в четыре часа утра, в среду между Ливаном и Израилем перестали "говорить" пушки, летать ракеты, передвигаться танки. Вступило в силу временное соглашение (на 60 дней) о прекращении огня между Израилем и Ливаном и о постепенном отводе израильских войск с территории Ливана.

О соглашении говорят, что оно заключено между Израилем и Ливаном, но фактически это прекращение огня между Израилем и военизированной ливанской шиитской организацией "Хезболла", открыто со дня основания в 1982 году ставившая целью уничтожение Израиля.

В обмене ударами армия Ливана не участвовала. И потому, как официально заявляли представители еврейского государства, военные силы Израиля бомбили и уничтожали только военные и гражданские объекты, принадлежащие этой организации. Хотя из Ливана, особенно из Бейрута, поступали и другие сведения о принадлежности разрушенных зданий.

А была ли это победа?

Корр.: Как относятся в Израиле и в противоборствующей стороне к достижению этого соглашения?

Самарская: В качестве результата полной победы, судя по многочисленным критическим замечаниям, соглашение так не воспринимают. Даже в выступлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху речь преимущественно шла о том, чего Израиль достиг в плане уничтожения инфраструктуры и снижения возможностей "Хезболлы", но не о реализации одной из целей войны — возвращения израильтян в свои дома на севере страны. Эта задача сохраняет острую актуальность — и война не считается законченной.

Общественное мнение скорее разделено: около трети израильтян относятся к соглашению негативно и не считают его заключение правильным. Отрицательно его оценивают многие представители и оппозиции, и коалиции. И все же, несмотря на это, большинство членов кабинета безопасности проголосовало "за", видимо, рассматривая прекращение огня как необходимую передышку и вынужденный шаг.

Военные успехи большие, но это еще не победа!

Корр.: Как вы считаете, критики не расценивают нанесенный "Хезболле" военный ущерб как значительный потому, что даже такого ущерба недостаточно, ибо политическая структура этого проиранского шиитского объединения в политической системе Ливана осталась нетронутой?

Самарская: Военные успехи в стране, конечно, воспринимают как большое достижение. Но само соглашение они считают помехой на пути к полной ликвидации "Хезболлы" и, соответственно, как фактор, который не защищает от будущих угроз.

Вместе с тем задачей кампании не было полное устранение этой структуры. Целью было возвращение жителей севера Израиля в их дома. Но и достижение этой задачи тоже под большим вопросом, поскольку всё зависит от возможностей "Хезболлы" перевооружиться и восстановить свою инфраструктуру. К тому же, интенсивность недавних обстрелов с её стороны продемонстрировала сохранение части её потенциала, — значит, говорить о безопасном возвращении людей пока сложно и преждевременно.

Лямин: Говорить, что соглашение появилось вследствие разгрома "Хезболлы", конечно , нельзя. Хотя объединение в военном отношении сильно ослаблено, что признают и в самом объединении, и в Иране как главном его покровителе, но в тоже время как политическая сила влияния в Ливане оно остается, и это важно и для самой "Хезболлы", и для Ирана.

Нельзя говорить о разгроме еще и потому, что ливанские шииты как граждане Ливана фактически входят в гражданские структуры "Хезболлы". И вернувшись на юг, отчасти можно сказать, что туда на законных основаниях вернулась и "Хезболла".

Единственное, в чем, можно сказать, проигрыш шиитов, так это в том, что им пришлось отказаться от обещания воевать с Израилем, пока продолжается борьба ХАМАС с ним.

Но это не сильно поможет Израилю в борьбе с ХАМАС. Там пример с "Хезболой" не действует, потому что там нет единого фронта и фактически уже нет единого командования, а самих хамасовцев, вместе с тем, разъедают противоречия.

Сроки прекращения огня идеально совпадают с инаугурацией. К чему бы это?

Корр.: В соглашении на время развода войск и на прекращение огня отводится 60 дней, т. е. это идеально совпадает со временем инаугурации Трампа. Но такой срок прекращения огня в Ливане предлагался и ранее. Тогда — чтобы не мешать заключению перемирия с ХАМАС. А сейчас?

Это повторение пройденного или попытка оттянуть время до прихода к власти Трампа, чтобы потом, имея за спиной сильную поддержку президента США, продолжить наступление?

Самарская: Такие мнения встречаются, но вместе с тем немало и тех, кто высказывает опасения относительно перевооружения и перегруппировки ливанской организации даже за столь короткий срок. И тогда "Хезболла" может представлять большую опасность, чем сейчас, когда она значительно ослаблена. Но даже несмотря на это опасение, правительство пошло на принятие соглашения, потому что считает его вынужденным — и заключенным во многом под давлением администрации Джо Байдена. В то же время, возможность Израиля реагировать на нарушение условий договорённостей "Хезболлой" также могла быть одним из существенных аргументов в пользу согласия на эту сделку.

(Один из известных политобозревателей израильского телевидения сказал, что "давление администрации США в последнее время дошло до критических величин – ИФ)

Кто может помочь ливанской армии навести требуемый порядок в стране?

Корр.: Соглашение предусматривает, что все вооружение в Ливане может находиться только у ливанской армии. В Израиле надеются провести разоружение "Хезболлы"? А кто и как может это сделать?

Самарская: Конечно, надежда на это есть, однако ожидать этого сложно, поскольку, и это активно обсуждается в Израиле, ливанская армия недостаточно боеспособна и плохо вооружена для осуществления такой акции. И все же, если такая задача стоит в документе, то, вероятно, будут определяться и пути достижения подобной цели, и возможности контроля за ее реализацией.

Корр.: Если всем известна слабость ливанской армии, то не раздаются ли в Израиле призывы помочь укрепить ее?

Самарская: Таких призывов, честно говоря, не слышно. К тому же между двумя странами нет дипломатических отношений, а потому представить такой шаг сложно. Между ними даже нет официально и обоюдно признанной сухопутной границы. Так что, если предложения о помощи ливанской армии и есть, то они теоретически могут идти лишь по закрытым каналам, не попадая в поле зрения общественности.

Лямин: Армия Ливана действительно малочисленная и слабая во всех смыслах. К тому же она состоит из приверженцев разных политических партий и сил. Усилить какую-либо часть значит сделать перевес определенного направления в вооруженных силах. Это грозит нарушением не только хрупкого равновесия, но и началом новой гражданской войны. Из- за внутренних противоречий в парламенте не могут даже избрать президента, который должен быть выходцем из христианской общины!

Как долго просуществует "временное"?

Корр.: Интересно и печально, что ни в чьих выступлениях ни политиков, ни общественных деятелей Израиля нет даже примерного представления о том, насколько это перемирие временно. Правда, один из аналитиков подсчитал, что если "Хезболла" начнет перевооружаться, ей для восстановления своей мощи, а, следовательно, до следующей войны понадобится лет десять!