Поиск

Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ранним утром в среду вступило в силу временное соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

О его значении для двух стран наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Людмилой Самарской и страшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Кто кого бомбил?

Корр.: Ранним утром, а точнее, в четыре часа утра, в среду между Ливаном и Израилем перестали "говорить" пушки, летать ракеты, передвигаться танки. Вступило в силу временное соглашение (на 60 дней) о прекращении огня между Израилем и Ливаном и о постепенном отводе израильских войск с территории Ливана.

О соглашении говорят, что оно заключено между Израилем и Ливаном, но фактически это прекращение огня между Израилем и военизированной ливанской шиитской организацией "Хезболла", открыто со дня основания в 1982 году ставившая целью уничтожение Израиля.

В обмене ударами армия Ливана не участвовала. И потому, как официально заявляли представители еврейского государства, военные силы Израиля бомбили и уничтожали только военные и гражданские объекты, принадлежащие этой организации. Хотя из Ливана, особенно из Бейрута, поступали и другие сведения о принадлежности разрушенных зданий.

А была ли это победа?

Корр.: Как относятся в Израиле и в противоборствующей стороне к достижению этого соглашения?

Самарская: В качестве результата полной победы, судя по многочисленным критическим замечаниям, соглашение так не воспринимают. Даже в выступлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху речь преимущественно шла о том, чего Израиль достиг в плане уничтожения инфраструктуры и снижения возможностей "Хезболлы", но не о реализации одной из целей войны — возвращения израильтян в свои дома на севере страны. Эта задача сохраняет острую актуальность — и война не считается законченной.

Общественное мнение скорее разделено: около трети израильтян относятся к соглашению негативно и не считают его заключение правильным. Отрицательно его оценивают многие представители и оппозиции, и коалиции. И все же, несмотря на это, большинство членов кабинета безопасности проголосовало "за", видимо, рассматривая прекращение огня как необходимую передышку и вынужденный шаг.

Военные успехи большие, но это еще не победа!

Корр.: Как вы считаете, критики не расценивают нанесенный "Хезболле" военный ущерб как значительный потому, что даже такого ущерба недостаточно, ибо политическая структура этого проиранского шиитского объединения в политической системе Ливана осталась нетронутой?

Самарская: Военные успехи в стране, конечно, воспринимают как большое достижение. Но само соглашение они считают помехой на пути к полной ликвидации "Хезболлы" и, соответственно, как фактор, который не защищает от будущих угроз.

Вместе с тем задачей кампании не было полное устранение этой структуры. Целью было возвращение жителей севера Израиля в их дома. Но и достижение этой задачи тоже под большим вопросом, поскольку всё зависит от возможностей "Хезболлы" перевооружиться и восстановить свою инфраструктуру. К тому же, интенсивность недавних обстрелов с её стороны продемонстрировала сохранение части её потенциала, — значит, говорить о безопасном возвращении людей пока сложно и преждевременно.

Лямин: Говорить, что соглашение появилось вследствие разгрома "Хезболлы", конечно , нельзя. Хотя объединение в военном отношении сильно ослаблено, что признают и в самом объединении, и в Иране как главном его покровителе, но в тоже время как политическая сила влияния в Ливане оно остается, и это важно и для самой "Хезболлы", и для Ирана.

Нельзя говорить о разгроме еще и потому, что ливанские шииты как граждане Ливана фактически входят в гражданские структуры "Хезболлы". И вернувшись на юг, отчасти можно сказать, что туда на законных основаниях вернулась и "Хезболла".

Единственное, в чем, можно сказать, проигрыш шиитов, так это в том, что им пришлось отказаться от обещания воевать с Израилем, пока продолжается борьба ХАМАС с ним.

Но это не сильно поможет Израилю в борьбе с ХАМАС. Там пример с "Хезболой" не действует, потому что там нет единого фронта и фактически уже нет единого командования, а самих хамасовцев, вместе с тем, разъедают противоречия.

Сроки прекращения огня идеально совпадают с инаугурацией. К чему бы это?

Корр.: В соглашении на время развода войск и на прекращение огня отводится 60 дней, т. е. это идеально совпадает со временем инаугурации Трампа. Но такой срок прекращения огня в Ливане предлагался и ранее. Тогда — чтобы не мешать заключению перемирия с ХАМАС. А сейчас?

Это повторение пройденного или попытка оттянуть время до прихода к власти Трампа, чтобы потом, имея за спиной сильную поддержку президента США, продолжить наступление?

Самарская: Такие мнения встречаются, но вместе с тем немало и тех, кто высказывает опасения относительно перевооружения и перегруппировки ливанской организации даже за столь короткий срок. И тогда "Хезболла" может представлять большую опасность, чем сейчас, когда она значительно ослаблена. Но даже несмотря на это опасение, правительство пошло на принятие соглашения, потому что считает его вынужденным — и заключенным во многом под давлением администрации Джо Байдена. В то же время, возможность Израиля реагировать на нарушение условий договорённостей "Хезболлой" также могла быть одним из существенных аргументов в пользу согласия на эту сделку.

(Один из известных политобозревателей израильского телевидения сказал, что "давление администрации США в последнее время дошло до критических величин – ИФ)

Кто может помочь ливанской армии навести требуемый порядок в стране?

Корр.: Соглашение предусматривает, что все вооружение в Ливане может находиться только у ливанской армии. В Израиле надеются провести разоружение "Хезболлы"? А кто и как может это сделать?

Самарская: Конечно, надежда на это есть, однако ожидать этого сложно, поскольку, и это активно обсуждается в Израиле, ливанская армия недостаточно боеспособна и плохо вооружена для осуществления такой акции. И все же, если такая задача стоит в документе, то, вероятно, будут определяться и пути достижения подобной цели, и возможности контроля за ее реализацией.

Корр.: Если всем известна слабость ливанской армии, то не раздаются ли в Израиле призывы помочь укрепить ее?

Самарская: Таких призывов, честно говоря, не слышно. К тому же между двумя странами нет дипломатических отношений, а потому представить такой шаг сложно. Между ними даже нет официально и обоюдно признанной сухопутной границы. Так что, если предложения о помощи ливанской армии и есть, то они теоретически могут идти лишь по закрытым каналам, не попадая в поле зрения общественности.

Лямин: Армия Ливана действительно малочисленная и слабая во всех смыслах. К тому же она состоит из приверженцев разных политических партий и сил. Усилить какую-либо часть значит сделать перевес определенного направления в вооруженных силах. Это грозит нарушением не только хрупкого равновесия, но и началом новой гражданской войны. Из- за внутренних противоречий в парламенте не могут даже избрать президента, который должен быть выходцем из христианской общины!

Как долго просуществует "временное"?

Корр.: Интересно и печально, что ни в чьих выступлениях ни политиков, ни общественных деятелей Израиля нет даже примерного представления о том, насколько это перемирие временно. Правда, один из аналитиков подсчитал, что если "Хезболла" начнет перевооружаться, ей для восстановления своей мощи, а, следовательно, до следующей войны понадобится лет десять!

Юрий Лямин Людмила Самарская Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Brent подешевела до $72,61 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Что случилось этой ночью: четверг, 28 ноября

Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане

Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане

В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

В Финляндии выдвинута гражданская инициатива о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Трамп определился со спецпосланником по Украине и России

Трамп определился со спецпосланником по Украине и России

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации против российских алмазов

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });