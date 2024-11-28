В Ливане должны избрать президента за 60 дней перемирия "Хезболлы" и Израиля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ливанский парламент по условиям соглашения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем должен в течение 60 дней перемирия выбрать нового президента, сообщает в четверг The National со ссылкой на источники.

"На переговорах, которые привели к этому соглашению, мы договорились с посредниками, что Ливан должен наконец, выбрать президента за 60 дней перемирия. Это часть договоренностей", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя ливанских служб безопасности.

Газета отмечает, что пост президента остается вакантным в Ливане с октября 2022 года. США, Франция и другие страны призывали выбрать его с целью стабилизировать внутриполитическую обстановку. Советник президента США Амос Хохштейн, ставший посредником на переговорах между Израилем и "Хезболлой", тоже подчеркивал, что избрание президента - ключевая задача для Ливана.

Ранее спикер парламента Набих Берри заявил, что сессия парламента, посвященная выборам президента, запланирована на 9 января 2025 года.

The National напоминает, что ливанский парламент, ни одна фракция которого не имеет большинства, неоднократно не мог избрать президента. В его отсутствие президентские обязанности исполняет премьер Наджиб Микати и его кабинет. Тем не менее, их полномочия носят ограниченный характер. Одновременно с этим Ливан переживает острый экономический кризис, который усугубили боевые действия между Израилем и "Хезболлой".

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Представитель Временных сил ООН в Ливане Андре Тененти заявил LBCI, что миротворцы продолжат оставаться в их зоне ответственности на юге. Он добавил, что они будут способствовать стабилизации ситуации в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 и поддерживать ливанских военных при их развертывании на пограничных территориях.