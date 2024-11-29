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Тегеран призвал к решительным совместным действиям против террористов в Сирии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Против террористов в Сирии необходимо предпринять совместные, решительные и скоординированные действия, заявили в МИД Ирана, комментируя ситуацию, складывающуюся в последние дни близ сирийских городов Алеппо и Идлиба.

"Вслед за возобновившейся активностью террористических группировок в Сирии, Иран призывает к решительным, скоординированным действиям, чтобы не допустить распространения терроризма по региону", - приводит в пятницу агентство "Тасним" слова представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Он отметил, что действия, предпринимаемые террористами в Сирии в последние дни, являются частью схемы, разработанной израильтянами и США для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Западной Азии.

Багаи призвал к бдительности и координации усилий всех стран региона, особенно соседей Сирии, для того, чтобы нейтрализовать этот опасный заговор.

Представитель МИД Ирана напомнил, что на основании соглашений, достигнутых странами-гарантами астанинского процесса (Иран, Россия и Турция), районы близ сирийских городов Алеппо и Идлиба объявлены зонами деэскалации. В силу этого, эти нападения террористов являются вопиющим нарушением астанинских соглашений и серьезно подрывают мирный процесс.

В миреSabah сообщила о захвате сирийской оппозицией 32 деревень в провинции АлеппоЧитать подробнее

Накануне сирийские СМИ сообщали о боях вооруженных сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), действующая в Алеппо и Идлибе, в среду вечером предприняла мощную и масштабную атаку с большим числом террористов, тяжелым оружием, атаковав мирные деревни, города и военные объекты в этих районах", - привели сирийские СМИ выдержку из коммюнике сирийской армии.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщали, что альянс антиправительственных группировок начал масштабные атаки в направлении к Алеппо на северо-западе Сирии, подошел к городам Нуббул и Аз-Захра, атаковал аэропорт восточнее Алеппо.

Издание "Сабах" отмечало, что речь идет о первой атаке антиправительственных сил в Сирии такого масштаба с марта 2020 года.

Иран Сирия Джабхат ан-Нусра
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