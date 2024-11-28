Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за лишения аккредитации двух немецких журналистов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МИД ФРГ в четверг вызвал посла РФ в Берлине из-за решения российских властей лишить аккредитации двух немецких корреспондентов, заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, которую цитируют западные СМИ.

При этом она утверждала, что появившееся ранее предписание властей ФРГ о том, чтобы два российских журналиста покинули Германию, связано не с ограничениями на работу СМИ, а с миграционным законодательством. По ее словам, на это решение можно подать апелляцию.

Утром в среду российский Первый канал сообщил о решении немецких властей закрыть его бюро в Берлине. В сюжете корреспондент канала Иван Благой заявил, что накануне получил документ от властей Германии, в котором сообщается, что он и оператор Дмитрий Волков должны покинуть территорию страны в первой половине декабря. "Решение мотивировано интересами политики безопасности Германии", - отметил корреспондент.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о решении российских властей лишить аккредитации двух корреспондентов из Германии. "В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD", - сказала Захарова на брифинге.

"В соответствии с принципами свободы СМИ, свободы слова на основе взаимности мы будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в нашей стране, но только после создания правительством ФРГ условий для российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине", - сказала Захарова.

В свою очередь в правительстве ФРГ в среду также заявили, что не закрывали бюро Первого канала в Берлине и не ограничивали работу журналистов. Представитель правительства Кристиан Вагнер предположил, что требование к российским журналистам покинуть территорию Германии может быть связано не с их профессией, а с "вопросами права проживания - компетенцией, делегированной федеральным землям Германии, которые решают этот вопрос с полной независимостью от федерального правительства".