Российские военные сообщили о нападении террористов в Сирии на подконтрольную властям территорию

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"С 7.50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра", напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях АЛЕППО и ИДЛИБ", - сказал Игнасюк на брифинге в четверг.

"Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - сообщил он.