Сирийские антиправительственные группы появились в окрестностях Алеппо

Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Отряды сирийских антиправительственных группировок, начавших на этой неделе атаку на северо-западе Сирии, накануне появились примерно в 1 км от предместий Алеппо, сообщает в пятницу "Анадолу" со ссылкой на местные источники.

После ночных боев антиправительственные силы приблизились к Новому Алеппо - одному из пригородов.

По данным "Анадолу", после активизации боев между правительственными силами и их противниками оппозиция взяла под контроль 56 деревень и других объектов, 400 квадратных километров территории в провинциях Алеппо и Идлиб. Ей также удалось захватить тяжелое вооружение, транспортные средства, склады.

Накануне сирийские и турецкие СМИ сообщали о боях вооруженных сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

Также в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк сообщил, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - сообщил он.