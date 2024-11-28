Норвегия планирует выделить Украине $3,2 млрд в 2025 году

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии в четверг объявило о решении продлить финансовую поддержку Украины до 2030 года и предоставить Киеву помощь в размере как минимум 35 млрд норвежских крон (примерно $3,2 млрд) в 2025 году.

"Мы продлеваем нашу поддержку до 2030 года, а в следующем году предоставим финансирование на сумму не менее 35 млрд норвежских крон", - отметил в заявлении премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Из этой суммы 22,5 млрд норвежских крон (около $2,1 млрд) пойдут на военную поддержку Украины, еще 12,5 млрд (примерно $1,1 млрд) - на гуманитарную помощь, уточняется в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.

"Когда речь заходит о военной помощи, мы будем уделять приоритетное внимание оказанию поддержки украинской оборонной промышленности. (...) Мы также предоставим финансирование для помощи усилиям по обеспечению надлежащего доступа населения Украины к электроэнергии", - подчеркнул Стёре.

Кроме того, по расчетам Осло, ожидается, что к 2030 году общий объем средств, выделенных на помощь Украине, возрастет как минимум до $14 млрд. Сумма минимальной ежегодной поддержки Киева составит не менее $1,4 млрд, добавили в норвежском кабмине.

В 2023 году Норвегия обязалась помогать Украине на протяжении пяти лет и выделила на это приблизительно $7,1 млрд. Таким образом, теперь в Осло выразили готовность оказывать поддержку в течение более длительного времени.