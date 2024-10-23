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Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера

Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: AP/TASS

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лондон выделяет Киеву дополнительные средства для поддержки на море и ищет партнеров для поставок "еще сотен" морских дронов, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов стерлингов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу (Украины - ИФ) и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - сообщила канцелярия.

Отмечается, что Великобритания и Норвегия изыскивают "еще 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования".

В сообщении уточняется, что Киеву уже поставлены "десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет (...), а также сотни тысяч патронов".

В декабре 2023 года стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавили новую коалицию, которая будет поставлять Украине корабли.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Киев Норвегия Украина
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