Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что последние удары России по Украине, в частности атака на украинские объекты в ночь на четверг, свидетельствуют о том, что необходимо продолжить поставки Киеву вооружений, в том числе средств ПВО.

Байден напомнил, что ранее в этом году дал указание, чтобы средства ПВО в первую очередь направлялись Киеву.

"Министерство обороны поставило сотни дополнительных ракет ПВО на Украину в результате этого решения, и дальнейшие поставки продолжаются", - говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Байдена, Пентагон "продолжает наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику".

Накануне президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил, что в течение двух последних дней Россия нанесла по Украине комплексный удар с применением ракет "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", а также ста беспилотников.

"Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - отметил президент.

Путин подчеркнул: "Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как я говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет".