Поиск

Премьер Японии пообещал учитывать мнение оппозиции при принятии решений

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба, возглавляющий по итогам парламентских выборов правительство меньшинства, в пятницу дал обещание прислушиваться к мнению оппозиционных партий, передает "Киодо".

"Опираясь на коалицию в составе Либерально-демократической партии (ЛПД) и "Комэйто", я буду внимательно выслушивать точку зрения других партий и обеспечивать как можно более широкий консенсус", - сказал он в парламенте в программной речи после октябрьских выборов, по итогам которых правящая коалиция лишилась большинства в палате представителей.

"Я воспринимаю результаты выборов как выговор от японского народа за проблему с партийными финсредствами и за наше отношение к реформам", - отметил он.

Избранию нового главы ЛДП, а затем и премьер-министра Исибы, за чем последовали выборы в октябре, предшествовал скандал с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами.

В речи Исиба пообещал сделать более транспарентной ситуацию с денежными средствами партии.

Кроме того, он подчеркнул важность отношений Японии и США, выразил желание провести честный обмен мнениями с избранным американским президентом Дональдом Трампом. Однако, напоминает "Киодо", о встрече Исибы и Трампа пока не объявляли. В то же время премьер заявил о необходимости урегулировать вопросы, связанные с пребыванием американского контингента в Японии, и вырабатывать общую позицию Токио и Вашингтона по разным вопросам.

В выступлении Исиба не упомянул ранее высказанные им идеи создания азиатской версии НАТО. Однако премьер заявил о стремлении Токио создать благоприятную ситуацию в сфере безопасности за счет диалога с другими странами. Он отметил, что в отношениях Японии с КНР есть вызовы, но японское правительство хочет сотрудничать с Пекином где только возможно, улучшать каналы связи. Премьер упомянул и о качественном развитии отношений с Южной Кореей.

Агентство напоминает, что парламент Японии собрался в четверг на внеочередную сессию длительностью 24 дня. Одна из тем - одобрение дополнительного бюджета в $92 млрд для поддержки нового пакета мер экономического стимулирования. Их цель - снизить давление на домохозяйства, которые страдают от инфляционного кризиса. В частности, власти хотят возобновить предоставление гражданам субсидий на оплату газа и электричества в период с января по март 2025 года. Власти также намерены обсудить возможность повышения потолка необлагаемого налогом дохода.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.

Но на состоявшихся парламентских выборах ЛДП и "Комэйто" вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнеров по коалиции, тогда как для большинства было необходимо 233. Общее число мест в парламенте - 465, оппозиционные партии заняли 238 кресел. Конституционно-демократическая партия Японии добилась 148 мест, Партия инноваций Японии - 38, Коммунистическая партия Японии - 8, Демократическая партия для народа - 28. Еще 12 мест ушло независимым кандидатам.

Позднее в ноябре парламент переизбрал Исиду на пост премьера.

Япония Сигэру Исиба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сирийские антиправительственные группы появились в окрестностях Алеппо

Сирийские антиправительственные группы появились в окрестностях Алеппо
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль за 14 месяцев ликвидировал около 3 тыс. бойцов "Хезболлы"

На протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейских

На протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейских

Министр обороны России прибыл с официальным визитом в КНДР

Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что Израиль готов к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие

Нетаньяху заявил, что Израиль готов к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие

В Тбилиси разбирают возведенные протестующими баррикады

Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО

Байден заявил о необходимости продолжения поставок на Украину средств ПВО

Полиция в Тбилиси отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели баррикад

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });