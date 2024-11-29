Премьер Японии пообещал учитывать мнение оппозиции при принятии решений

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба, возглавляющий по итогам парламентских выборов правительство меньшинства, в пятницу дал обещание прислушиваться к мнению оппозиционных партий, передает "Киодо".

"Опираясь на коалицию в составе Либерально-демократической партии (ЛПД) и "Комэйто", я буду внимательно выслушивать точку зрения других партий и обеспечивать как можно более широкий консенсус", - сказал он в парламенте в программной речи после октябрьских выборов, по итогам которых правящая коалиция лишилась большинства в палате представителей.

"Я воспринимаю результаты выборов как выговор от японского народа за проблему с партийными финсредствами и за наше отношение к реформам", - отметил он.

Избранию нового главы ЛДП, а затем и премьер-министра Исибы, за чем последовали выборы в октябре, предшествовал скандал с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами.

В речи Исиба пообещал сделать более транспарентной ситуацию с денежными средствами партии.

Кроме того, он подчеркнул важность отношений Японии и США, выразил желание провести честный обмен мнениями с избранным американским президентом Дональдом Трампом. Однако, напоминает "Киодо", о встрече Исибы и Трампа пока не объявляли. В то же время премьер заявил о необходимости урегулировать вопросы, связанные с пребыванием американского контингента в Японии, и вырабатывать общую позицию Токио и Вашингтона по разным вопросам.

В выступлении Исиба не упомянул ранее высказанные им идеи создания азиатской версии НАТО. Однако премьер заявил о стремлении Токио создать благоприятную ситуацию в сфере безопасности за счет диалога с другими странами. Он отметил, что в отношениях Японии с КНР есть вызовы, но японское правительство хочет сотрудничать с Пекином где только возможно, улучшать каналы связи. Премьер упомянул и о качественном развитии отношений с Южной Кореей.

Агентство напоминает, что парламент Японии собрался в четверг на внеочередную сессию длительностью 24 дня. Одна из тем - одобрение дополнительного бюджета в $92 млрд для поддержки нового пакета мер экономического стимулирования. Их цель - снизить давление на домохозяйства, которые страдают от инфляционного кризиса. В частности, власти хотят возобновить предоставление гражданам субсидий на оплату газа и электричества в период с января по март 2025 года. Власти также намерены обсудить возможность повышения потолка необлагаемого налогом дохода.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.

Но на состоявшихся парламентских выборах ЛДП и "Комэйто" вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнеров по коалиции, тогда как для большинства было необходимо 233. Общее число мест в парламенте - 465, оппозиционные партии заняли 238 кресел. Конституционно-демократическая партия Японии добилась 148 мест, Партия инноваций Японии - 38, Коммунистическая партия Японии - 8, Демократическая партия для народа - 28. Еще 12 мест ушло независимым кандидатам.

Позднее в ноябре парламент переизбрал Исиду на пост премьера.