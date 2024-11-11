Парламент Японии переизбрал Сигэру Исибу премьер-министром

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Японии (Палата представителей) переизбрала лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу на должность премьер-министра, передает Kyodo News.

В первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал нужных для победы 233 голосов в 465-местной палате. В итоге голосование прошло между двумя главными претендентами - Исибой и лидером основной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии, усилившейся по итогам парламентских выборов, Ёсихико Нодой. Исиба получил 221 голос, Нода - 160, и тем самым Исиба сохранил пост премьера.

До этого Исибу избрали премьером в верхней палате парламента (палате советников), где у правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто" - большинство.

Позднее 11 ноября Исиба должен сформировать новый состав кабинета министров, в нем ожидаются минимальные изменения. Однако, отмечает Kyodo, теперь Исиба может встать во главе правительства меньшинства, в связи с чем коалиции потребуется больше прислушиваться к требованиям оппозиции. В частности, оппозиционные партии могут усиливать давление с требованиями политических реформ.

До начала нынешней парламентской сессии в правящей коалиции высказывали желание работать с оппозиционной Демократической партии для народа. "Я займу честную позицию по отношению ко всем партиям. Важно гарантировать, что Япония - мирная страна, а благосостояние народа улучшается. Здесь мы мыслим одинаково с Демократической партией для народа и КДП", - заявил Исиба ранее журналистам.

Также перед сессией Исиба провел переговоры по отдельности с Нодой и с главой Демократической партии для народа Юитиро Тамаки.

На состоявшихся парламентских выборах ЛДП и "Комэйто" вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнеров по коалиции, тогда как для большинства необходимо 233. Общее число мест в парламенте - 465, оппозиционные партии заняли 238 кресел. КДП Японии добилась 148 мест, Партия инноваций Японии - 38, Коммунистическая партия Японии - 8, Демократическая партия для народа - 28. Еще 12 мест ушло независимым кандидатам.

Ранее представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что оборонный альянс США и Японии останется таким же прочным, несмотря на исход любых выборов.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.